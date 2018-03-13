السفير عمرو رمضان يطلع مسئولا بلغاريا على مؤامرات تستهدف الإضرار بأمن مصر







كتب - أحمد جمعة

التقى السفير عمرو رمضان، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بنائب وزير الخارجية البلغارى السفير Teodor Stoyanov بعد ظهر يوم أمس الإثنين، فى إطار زيارته إلى بلغاريا، والتى تعد أول زيارة لمسئول مصرى رفيع المستوى إلى بلغاريا منذ عدة سنوات، لاسيما مع توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى فى يناير 2018.

وركزت المباحثات على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بأهمية زيادة معدل التبادل التجارى بين البلدين، حيث تعد مصر أكبر شريك تجارى لبلغاريا فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكان الميزان التجارى قد شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية فى ظل زيادة الصادرات المصرية إلى بلغاريا، حيث بلغ التبادل التجارى بين البلدين نحو 934,4 مليون يورو خلال عام 2017.

وقدم مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية عرضًا لأداء الاقتصاد المصرى، منوهًا إلى أن معدل النمو بلغ 5.7% ومشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة أمام الشركات ورجال الأعمال البلغاريين فى المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر وأهمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جانبه أشاد نائب وزير الخارجية البلغارى بالعلاقات التاريخية بين البلدين والتى أكملت عامها التسعين عام 2016، مؤكدًا على ضرورة عقد جلسة مشاورات سياسية بين البلدين عقب انتهاء الرئاسة البلغارية الدورية للاتحاد الأوروبى منتصف العام الجارى، لما ستمثله من فرصة لتنسيق المواقف بين الجانبين والانتهاء من الاتفاقيات الجارى التفاوض بشأنها فى العديد من المجالات التجارية والاقتصادية.

وأطلع السفير عمرو رمضان الجانب البلغارى على تطورات العملية الشاملة فى سيناء التى تقوم بها قوات إنفاذ القانون للقضاء على البؤر الإرهابية، ودعا إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولى لدعم مصر فى حربها على الإرهاب، كما تطرق إلى المؤامرات الخارجية التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى وزعزعة الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

كما ناقش السفير عمرو رمضان مع المسئول البلغارى الحوار الذى أطلقته مصر مع الاتحاد الأوروبى منذ عام 2017، والتقدم المحرز فى مصر فى مجال حقوق الإنسان، ودعا إلى ضرورة دعم الاتحاد الأوروبى لمصر فى هذا الصدد، وكذلك جهودها للحفاظ على أمنها المائى لما يمثله نهر النيل من مصدر وحيد للمياه فى مصر، وأهمية انتهاج مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالالتزام بالدراسات الفنية والبيئية المتعلقة بسد النهضة.