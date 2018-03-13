السفير المصرى فى روسيا يستقبل شباب مصر من أجل المستقبل

وفد الشباب المصرى المشارك فى الجلسة الثانية لمجموعة شباب من أجل المستقبل







كتب مؤمن مختار

استقبل سفير مصر فى روسيا إيهاب نصر، وفد الشباب المصرى المشارك فى الجلسة الثانية لمجموعة شباب من أجل المستقبل والتى تنعقد فى روسيا، لاستعراض أفكار وتجارب الشباب من مختلف دول العالم فى إطار الحوار والتفاعل الدولى بين الشباب للخروج بأفكار مبتكرة نحو المستقبل.

ووفقا للمكتب الإعلامى المصرى فى روسيا برئاسة الدكتور أيمن موسى، يضم المشروع الروسى 300 شاب من العشرات من دول العالم، للاطلاع على أفكار ومبادرات الشباب الروسى فى مختلف المجالات ويقومون بزيارات لمراكز الأبحاث والإبداع فى روسيا إلى جانب زيارات لمختلف الأقاليم والمدن الروسية وفى نهاية المهمة سيشارك الشباب العالمى فى تجربة متابعة التجربة الإنتخابية فى روسيا.

وبحث السفير إيهاب نصر، فى حضور المستشار الإعلامى للسفارة أيمن موسى والقنصل المصري محمد رأفت، اتجاهات مشاركة الشباب المصرى فى هذه التجربة بما فى ذلك أحمد برانى عضو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ومساعد نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات سابقا، وعمر البربرى، رئيس مبادرة "أو بى إم" لتطوير التعليم التى ترعاها وزارة الشباب والرياضة وجامعة مصر ومسئول تنفيذ مشروعات بصعيد مصر بمجلس السكان الدولى، ومحمد عبد اللطيف مرشد سياحى.

كما حرص السفير على استعراض استعدادات السفارة للعملية الانتخابية الرئاسية واستقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم بكل حرية فى مقر السفارة .

وبحث وفد الشباب المصرى مع المستشار الإعلامى أيمن موسى، أوجه الاستفادة من طاقات الشباب لإبراز الإنجازات ومناحى الحياة والحراك الاجتماعى المختلفة فى مصر والعمل المستمر على إظهار الصورة الطيبة والمشرقة للدور المصرى فى الحضارة والنهضة البشرية.