video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السفير المصرى فى روسيا يستقبل شباب مصر من أجل المستقبل

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:00 م
السفير المصرى فى روسيا يستقبل شباب مصر من أجل المستقبل وفد الشباب المصرى المشارك فى الجلسة الثانية لمجموعة شباب من أجل المستقبل





كتب مؤمن مختار
إضافة تعليق

استقبل سفير مصر فى روسيا إيهاب نصر، وفد الشباب المصرى المشارك فى الجلسة الثانية لمجموعة شباب من أجل المستقبل والتى تنعقد فى روسيا، لاستعراض أفكار وتجارب الشباب من مختلف دول العالم فى إطار الحوار والتفاعل الدولى بين الشباب للخروج بأفكار مبتكرة نحو المستقبل.

 

ووفقا للمكتب الإعلامى المصرى فى روسيا برئاسة الدكتور أيمن موسى، يضم المشروع الروسى 300 شاب من العشرات من دول العالم، للاطلاع على أفكار ومبادرات الشباب الروسى فى مختلف المجالات ويقومون بزيارات لمراكز الأبحاث والإبداع فى روسيا إلى جانب زيارات لمختلف الأقاليم والمدن الروسية وفى نهاية المهمة سيشارك الشباب العالمى فى تجربة متابعة التجربة الإنتخابية فى روسيا.

 

وبحث السفير إيهاب نصر، فى حضور المستشار الإعلامى للسفارة أيمن موسى والقنصل المصري محمد رأفت، اتجاهات مشاركة الشباب المصرى فى هذه التجربة بما فى ذلك أحمد برانى عضو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ومساعد نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات سابقا، وعمر البربرى، رئيس مبادرة "أو بى إم" لتطوير التعليم التى ترعاها وزارة الشباب والرياضة وجامعة مصر ومسئول تنفيذ مشروعات بصعيد مصر بمجلس السكان الدولى، ومحمد عبد اللطيف مرشد سياحى.

 

كما حرص السفير على استعراض استعدادات السفارة للعملية الانتخابية الرئاسية واستقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم بكل حرية فى مقر السفارة .

 

وبحث وفد الشباب المصرى مع المستشار الإعلامى أيمن موسى، أوجه الاستفادة من طاقات الشباب لإبراز الإنجازات ومناحى الحياة والحراك الاجتماعى المختلفة فى مصر والعمل المستمر على إظهار الصورة الطيبة والمشرقة للدور المصرى فى الحضارة والنهضة البشرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق رحلات مصر للطيران بين موسكو والقاهرة من مطار دوموديدوفو 22 مارس

روسيا: وزير الخارجية الروسى يلتقى سفير مصر فى موسكو لمناقشة مشاكل المياه

"تاس": توقيت عودة الطيران بين موسكو والقاهرة يعتمد على شركات الطيران

مصر تشارك بقوة فى معرض "Intour Market 2018" السياحى بروسيا

روسيا

مصر

اخبار روسيا

اخبار مصر

الشباب المصرى

الانتخابات الرئاسية فى روسيا

اخبار مصر اليوم

اخبار روسيا اليوم

السفارة المصرية فى روسيا




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة