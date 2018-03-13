السفير البريطانى يكرم الطالبة ملك معوض لتفوقها على مستوى المدارس البريطانية بأفريقيا







كتب محمد زاهر

قام جون كاسون السفير البريطانى فى مصر، بتكريم المتفوقين من طلاب المدارس البريطانية الحاصلين على أعلى التقديرات لهذا العام في امتحانات كامبريدج واديكسيل وذلك في احتفالية بمقر السفارة.

كان أبرز المكرمين الطالبة ملك معوض من مدارس سيتي الدولية لحصولها علي المركز الأول في إفريقيا في مادة Human Biology بالإضافة لحصولها علي تقدير A في جميع المواد بحضور جيف ستريتر رئيس المعهد البريطاني وكذلك رود بريستو عن هيئة بيارسون في مصر، كما شاركت الدكتورة عواطف سراج الدين رئيس مجلس إدارة مدارس سيتي الدولية في تكريم ملك معوض والطلاب المتفوقين ومنحهم شهادات تقدير.