السفارة المصرية فى بيروت تعيد مواطنة مسنة إلى أرض الوطن

السفارة المصرية فى بيروت تعيد مواطنة مسنة إلى أرض الوطنالثلاثاء، 13 مارس 2018 11:04 ص
نزيه النجارى سفير مصر فى بيروت
كتب أحمد جمعة
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أسفرت اتصالات السفارة المصرية فى بيروت، مع السلطات اللبنانية عن إعادة المواطنة المصرية إيمان عبد السلام البالغة من العمر 62 عاما إلى أرض الوطن بعد قضائها نحو 30 عاما فى لبنان، حيث كانت تعمل هناك قبل أن تتراجع حالتها الصحية، وتصبح ظروف إقامتها الصعبة غير قابلة للاستمرار.
وانتهت اتصالات السفارة إلى إعفاء المواطنة من الغرامات المستحقة عليها نتيجة تواجدها فى لبنان دون مستند إقامة منذ سنوات.
واستقبل نزيه النجارى سفير جمهورية مصر العربية فى بيروت ظهر يوم أمس الاثنين، السيدة المصرية للإطمئنان على حالتها الصحية، وتسليمها المستندات الخاصة بعودتها إلى مصر قبل أن تتوجه برفقة مندوب من السفارة إلى مطار بيروت فى طريقها للعودة إلى أرض الوطن.
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