السفارة الروسية بواشنطن تنفى الاتهامات بتورط موسكو فى تسميم سكريبال

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نفت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية صحة الاتهامات بتورط موسكو فى تسميم العقيد الروسى السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا ، وأكدت فى بيان لها أنه لا توجد هناك أى أدلة على تورط روسيا فى هذه الواقعة .

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن بيان السفارة قوله إنه: "يستمر توجيه الاتهامات بكل ما يحدث والتى لا أساس لها إلى روسيا . وانتشرت اليوم أنباء مزيفة جديدة حول أثر روسى فى الأحداث المأساوية فى بريطانيا. متى سيدرسون هنا دراسة الوقائع قبل إدانتها؟ حتى اليوم لا توجد هناك أى أدلة على صحة تصريحات السلطات البريطانية والأمريكية".



وتساءل البيان: "هل صورة كولين باول الذى كان يهتز بأنبوب اختبار مع مسحوق أبيض بداخله فى قاعة مجلس الأمن الدولى قد نسيت بالفعل؟ متى ستعود الأخلاق إلى الحياة السياسية فى واشنطن؟".



وكان وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون أعلن فى وقت سابق أنه يوجد هناك ربط بين تسميم العقيد الروسى السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا والتصرفات الروسية.

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أعلنت فى وقت سابق أنه "من المرجح جدا" أن الدولة الروسية متورطة فى تسميم سكريبال الذى كان يعمل لصالح الاستخبارات البريطانية.



وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أوصى بريطانيا أمس الاثنين بالتحقيق فى تسميم سكريبال فى أراضيها ثم مناقشة هذه القضية مع روسيا.