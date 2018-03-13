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السفارة الإسرائيلية تعيد نشر حكمة السادات بطل أكتوبر بذكرى كامب ديفيد

الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:44 م
السفارة الإسرائيلية تعيد نشر حكمة السادات بطل أكتوبر بذكرى كامب ديفيد الرئيس الراحل محمد أنور السادات





كتبت مريم بدر الدين
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فى موقف لافت نشرت السفارة الإسرائيلية حكمة الرئيس الراحل أنور السادات بطل حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمناسبة ذكرى معاهدة كامب ديفيد للسلام، والتى توافق غدا 14 مارس.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى ما زال فيه الساسة الإسرائيليون يعانون من آثار حرب أكتوبر المجيدة، والتى أدارها الرئيس الراحل أنور السادات باقتدار قبل العبور العظيم بالخداع الإستراتيجى، وبعد العبور بالسلام الذى انتزع كامل الأرض دون التفريط فى أى مكاسب للإسرائيلين.

 

السفارة الاسرائيلية
السفارة الاسرائيلية

 

وكتبت السفارة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يوفق الغد 14 مارس موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلى بالأغلبية على نص معاهدة كامب ديفيد للسلام عام 1979، و بهذة المناسبة دعونا نتذكر مقولة من المقولات الحكيمة لرجل الحرب و السلام الراحل السيد الرئيس محمد أنور السادات".

 

 


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أنور السادات

السفارة الاسرائيلية

كامب ديفيد




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