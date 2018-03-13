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السعودية: مجلس الوزراء يوافق على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:20 م
السعودية: مجلس الوزراء يوافق على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية الملك سلمان





رويترز
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وافق مجلس الوزراء السعودى، اليوم الثلاثاء، على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الوكالة أن السياسة الوطنية تشمل حصر جميع الأنشطة النووية على الأغراض السلمية في حدود الأطر والحقوق التي حددتها الاتفاقيات الدولية.

وتشمل السياسة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية وتطبيق أفضل المعايير لإدارة النفايات المشعة.


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