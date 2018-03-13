السجن 3 سنوات لمدير أغذية بالشئون الصحية فى الإسكندرية بتهمة الرشوة







الإسكندرية – أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر وعضوية المستشارين أشرف حمدى كامل أبوزينه ومحمد عبدالحميد عبدالجواد، وسكرتارية ماجد سعد ، بالسجن 3 سنوات للمتهم "ر ش ج" 56 سنة مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، لتلقيه رشوة من مفتشين أغذية بميناء الدخيلة لعدم نقلهما من محل عملهما، كما قررت المحكمة إعفاء الموظفين اللذين قدما الرشوة من العقوبة.

بدأت الواقعة ببلاغ مقدم بتاريخ 10 سبتمبر 2017 بتلقى المتهم رشوة مقابل 7 آلاف جنيه من 2 موظفين، وتم القبض عليهما للإخلال بنظام وظيفتهما وارتكابهما جناية يعاقب عليها القانون، وتم قيد القضية برقم 28535 لسنة 2017.