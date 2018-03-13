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السجن 18 شهرا لأكاديمى إيرانى بتهمة "الدعاية ضد النظام"

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:08 م
السجن 18 شهرا لأكاديمى إيرانى بتهمة "الدعاية ضد النظام" الرئيس الإيرانى حسن روحانى





أ ف ب
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قال محلل سياسى إيرانى بارز مقرب من الإصلاحيين الثلاثاء إن حكما بالسجن 18 شهرا صدر بحقه بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وقال صادق زيباكلام أستاذ العلوم السياسية فى جامعة طهران الذى يدعم حكومة الرئيس حسن روحانى، أنه سيستأنف الحكم.

وفى تسجيل فيديو نشره على فيس بوك قال زيباكلام إنه إضافة إلى حكم السجن فقد صدر أمر يمنعه من ممارسة النشاطات السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى والتوقف عن الكتابة فى الصحافة لمدة عامين.

وزيباكلام معروف بانتقاده سياسة إيران الخارجية خصوصا الخصومة الشديدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكرت وكالة ميزان الالكترونية للأنباء المرتبطة بالقضاء الإثنين أن محاكمة زيباكلام ستبدأ أمام محكمة ثورية فى طهران.

وأضافت أن الأكاديمى متهم بإجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية تعتبرها السلطات عدائية و"محاولة التشكيك" فى الجمهورية الإسلامية.


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