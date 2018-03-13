"الزفة الصعيدى" تستقبل حضور مؤتمر دعم الرئيس السيسى بالإسكندرية

"الزفة الصعيدى" تستقبل حضور مؤتمر دعم الرئيس السيسى بالإسكندريةالثلاثاء، 13 مارس 2018 07:41 م
الزفة الصعيدى تستقبل الحضور
الإسكندرية - هناء أبو العز
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احتشد آلاف المواطنين من أهالى الإسكندرية والبحيرة، ومطروح، ومحافظات الجمهورية لحضور مؤتمر النائب أشرف رشاد عثمان، مساء اليوم، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لترشحه لفترة رئاسية ثانية، فى منطقة القبارى غرب الإسكندرية.
وحضر، اللقاء الذى ضم نواب الإسكندرية، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق، والإعلامى مصطفى بكرى، ورئيس حزب مستقبل وطن، وشملت الاستعدادات الزفة الصعيدى، التى استقبلت الحضور من بوابة السرادق الذى تم إنشاؤه من أجل المؤتمر.
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