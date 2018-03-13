الرئيس العراقى يرفض التصديق على موازنة 2018 ويعيدها إلى البرلمان







وكالات الأنباء

رفض فؤاد معصوم، الرئيس العراقى، اليوم الثلاثاء، المصادقة على الموازنة العامة للبلاد، وأعادها إلى البرلمان، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى خبر عاجل لها.

ومن جهته، أوضح أمير الكنانى المستشار القانونى للرئيس العراقى فؤاد معصوم، لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس رفض الموافقة على ميزانية 2018 بسبب ما قال إنها مخالفات دستورية وقانونية بها، مضيفًا "سنعيد الموازنة إلى البرلمان لتعديل المخالفات القانونية والدستورية التى أشرنا إليها".

كان البرلمان أقر الميزانية التى طال انتظارها فى الثالث من مارس، لكن نوابا أكراد قاطعوا جلسة التصويت احتجاجا على خفض مخصصات إقليم كردستان العراق شبه المستقل، فيما كانت وزارة المالية العراقية، أكدت - خلال شهر فبراير الماضى - أن رواتب الوزارات والجهات العراقية غير المرتبطة بوزارة مؤمنة بالكامل لعام 2017 وأن الموازنة الاتحادية تغطى كافة الاحتياجات الأساسية لجميع قطاعات الدولة، وذكرت الوزارة، فى بيان، أنه التزاما بمنهجها فى مواجهة التطورات الاقتصادية تؤكد وزارة المالية السير بخطوات ثابتة فى معالجة تداعيات الأزمة الراهنة وفق برنامج مدروس الأبعاد يعتمد على تقدير مساحة الإيرادات وحجم الإنفاق السنوى.