الذهب يتراجع فى تعاملات الثلاثاء قبيل صدور بيانات أمريكية مهمة







رويترز

انخفضت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الثلاثاء بفعل قوة الدولار، مع ترقب مستثمرين لبيانات أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تصدر فى وقت لاحق من اليوم، لتحديد توقعات التضخم وموقف مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) إزاء رفع أسعار الفائدة.

ونزل الذهب فى التعاملات الفورية 0.2% وصولا إلى 1319.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 7:11 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض المعدن الأصفر فى العقود الأمريكية الآجلة للتسليم فى أبريل 0.1% وصولا إلى 1320 دولارا للأوقية، وارتفع مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.12% وصولا إلى 90.004 .

ومن المقرر أن تعلن الحكومة الأمريكية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين فى الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، وهو محل اهتمام كبير اليوم، وفى استطلاع أجرته "رويترز" توقع اقتصاديون أن يبلغ معدل التضخم الأساسى السنوى 1.8% فى فبراير، وهو نفس مستوى يناير.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1% وصولا إلى 16.50 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 0.4% إلى 959.24 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.2% إلى 977 دولارا للأوقية.