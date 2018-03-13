video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب يتراجع فى تعاملات الثلاثاء قبيل صدور بيانات أمريكية مهمة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:03 ص
الذهب يتراجع فى تعاملات الثلاثاء قبيل صدور بيانات أمريكية مهمة مصوغات ذهبية





رويترز
إضافة تعليق

انخفضت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الثلاثاء بفعل قوة الدولار، مع ترقب مستثمرين لبيانات أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تصدر فى وقت لاحق من اليوم، لتحديد توقعات التضخم وموقف مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) إزاء رفع أسعار الفائدة.

ونزل الذهب فى التعاملات الفورية 0.2% وصولا إلى 1319.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 7:11 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض المعدن الأصفر فى العقود الأمريكية الآجلة للتسليم فى أبريل 0.1% وصولا إلى 1320 دولارا للأوقية، وارتفع مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.12% وصولا إلى 90.004 .

ومن المقرر أن تعلن الحكومة الأمريكية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين فى الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، وهو محل اهتمام كبير اليوم، وفى استطلاع أجرته "رويترز" توقع اقتصاديون أن يبلغ معدل التضخم الأساسى السنوى 1.8% فى فبراير، وهو نفس مستوى يناير.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1% وصولا إلى 16.50 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 0.4% إلى 959.24 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.2% إلى 977 دولارا للأوقية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الذهب يتراجع جنيهين فى تعاملات اليوم.. والجرام عيار 21 يسجل 647 جنيها

أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-3-208 وتراجع جميع الأعيرة

أخبار الاقتصاد

مصر

أخبار مصر

الذهب

أخبار الذهب




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة