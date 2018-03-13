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الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:59 م
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الدفع ب 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل شقة بطنطا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:12 م
الدفع ب 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل شقة بطنطا حريق - أرشيفية





الغربية - عادل ضرة
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اندلع منذ قليل حريق هائل داخل شقة بالطابق الرابع بمنزل بشارع المعتصم تقاطع شارع السلطان مراد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية،  ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات مطافى فى محاولة لاخماد النيران.
 
تلقى اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية، اخطارا بنشوب حريق هائل داخل شقة بطنطا، وتم الدفع بسيارات المطافى والاسعاف للتعامل مع النيران وانقاذ المصابين.
 
 
 
 
 

 


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