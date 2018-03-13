الدفع ب 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل شقة بطنطا

الدفع ب 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل شقة بطنطاالثلاثاء، 13 مارس 2018 03:12 م
حريق - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق
اندلع منذ قليل حريق هائل داخل شقة بالطابق الرابع بمنزل بشارع المعتصم تقاطع شارع السلطان مراد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات مطافى فى محاولة لاخماد النيران.
تلقى اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية، اخطارا بنشوب حريق هائل داخل شقة بطنطا، وتم الدفع بسيارات المطافى والاسعاف للتعامل مع النيران وانقاذ المصابين.
إضافة تعليق
"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد
"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة