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الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:59 م
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الداخلية تضط 70 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:39 م
الداخلية تضط 70 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات خلال 24 ساعة اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية





كتب محمود عبد الراضى
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 60 متهم وبحوزتهم 70 قطعة سلاح نارى بينها جرينوف ورشاشات وورشة لتصنيع الأسلحة النارية .

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم "تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة"،  الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

 


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