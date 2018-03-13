الداخلية تضط 70 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات خلال 24 ساعة







كتب محمود عبد الراضى

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 60 متهم وبحوزتهم 70 قطعة سلاح نارى بينها جرينوف ورشاشات وورشة لتصنيع الأسلحة النارية .

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم "تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة"، الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.