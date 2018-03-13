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الداخلية تضبط شخصا لاستيلائه على ربع مليون جنيه من أموال عميل بالبريد

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:14 م
الداخلية تضبط شخصا لاستيلائه على ربع مليون جنيه من أموال عميل بالبريد المتهم





كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت شرطة البريد بوزارة الداخلية من ضبط أحد عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على أموال حسابات المودعين بالبريد بإنتحال صفة العملاء الحقيقين والإستيلاء على 250 ألف جنيه من حساب أحد العملاء .

تلقى فرع مباحث بريد الإسكندرية بلاغاً من  "أشرف.أ" صاحب شركة ، ومقيم القاهرة ، بإكتشافه سحب "250 ألف " من حسابه الذهبى المفتوح من مكاتب بريد مختلفة بمدينة الإسكندرية " كامب شيزار – الحضرة بحرى – سموحة – حمامات كليوباترا".

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت مباحث إدارة شرطة البريد قيام " عامر.ع" عاطل ومقيم مدينة نصر بالقاهرة ، و"خالد.ع" حاصل ليسانس حقوق ، ومقيم الرمل بالإسكندرية ، و" "أشرف.م"، ومقيم السلام بالقاهرة ،بتكوين تشكيلاً عصابياً يتزعمه الأول تخصص فى الإستيلاء على أموال حسابات المودعين بالبريد بإستخدام بطاقات مزورة وإنتحال صفة العملاء الحقيقين وأنهم وراء إرتكاب الواقعة ويستخدمون فى تحركاتهم السيارة ملك الثانى .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث فى أحد الأكمنة بمنطقة النهضة بالسلام بالقاهرة ، وعُثر بحوزته على " 2 بطاقة الرقم القومى أحداهما خاصة به والأخرى " تحمل صورته " مدون عليها إسم شكرى ف.ف "، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الأول والثانى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

 

 


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