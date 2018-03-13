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الداخلية الألمانية ترفع حالة التأهب خشية وقوع هجمات على منشآت تركية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:12 م
الداخلية الألمانية ترفع حالة التأهب خشية وقوع هجمات على منشآت تركية الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية





كتب: أحمد علوى
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قالت وزارة الداخلية الألمانية، إن أجهزة الأمن فى حالة تأهب بعد ظهور دلائل على احتمال وقوع هجمات على منشآت تركية فى برلين وشتوتجارت ومدن أخرى وذلك بعد احتراق مساجد يديرها أتراك فى مطلع الأسبوع.

 

وكافح رجال الإطفاء على مدى أكثر من 90 دقيقة لإخماد حريق اندلع فى مسجد قوجه سنان فى برلين يوم الأحد الماضى.

 

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الالمانية، إن الأحداث فى المنطقة وكذلك المشاحنات التى تقع خلال الأيام الماضية فى البلاد، يمكن أن تلهب مشاعر الأكراد الذين يعيشون هنا فى ألمانيا، مشيرة إلى أن الصراعات بين الأتراك والأكراد تحدث أيضا فى ألمانيا التى يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين شخص لهم علاقات بتركيا بينهم كثيرون من أصل كردى.

 

وناشدت الوزارة الجميع لتجنب العنف والالتزام بالقوانين الألمانية، وأضافت أن الأجهزة الألمانية تتبادل المعلومات باستمرار فيما يتعلق بالأحداث الراهنة.

 

وندد الساسة الألمان وجماعات معنية بينها الجالية الكردية بشدة بالهجمات وكذلك برسائل على مواقع التواصل الاجتماعى تدعو إلى مزيد من العنف.


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