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الخميس.. مؤتمر للنائب أحمد الفرشوطى بمدينة أرمنت لدعم الرئيس السيسى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:00 ص
الخميس.. مؤتمر للنائب أحمد الفرشوطى بمدينة أرمنت لدعم الرئيس السيسى مؤتمر لدعم السيسى - صورة أرشيفية





الأقصر – أحمد مرعى
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ينظم النائب أحمد حسن الفرشوطى عضو مجلس النواب عن دائرة أرمنت غربى محافظة الأقصر، مساء الخميس المقبل، مؤتمر جماهيرى حاشد بجوار مدرسة الرزيقات قبلى الإعدادية، بحضور قيادات البرلمان وحزب الشعب الجمهورى.

وأعلن نائب أرمنت، أنه من المقرر أن يحضر المؤتمر كل من المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، والسفيران رفعت الأنصارى وهانى عبد العزيز أعضاء الهيئة العليا للحزب، وجمال عبدالصادق أمين عام الحزب بمحافظة الأقصر، ومحمد صالح منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية، ونواب البرلمان بقنا والأقصر، وتتضمن زيارة رئيس حزب الشعب الجمهورى، لقاء بقيادات وأعضاء هيئة مكتب الحزب بمحافظة الأقصر.

وأضاف النائب أحمد الفرشوطى لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر ينظمه برعاية أبناء دائرته الذين أعلنوا وقوفهم على قلب رجل واحد بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، للإعلان أمام العالم أجمع أن الرئيس السيسى رجل المرحلة المقبلة وهو الوحيد القادر على قيادة دفة الدولة المصرية لمسيرة البناء والتنمية والنجاح.

 


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