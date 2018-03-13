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الخارجية الروسية: تهديدات بريطانيا بفرض عقوبات على موسكو لن تمر دون رد

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:47 م
الخارجية الروسية: تهديدات بريطانيا بفرض عقوبات على موسكو لن تمر دون رد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف





موسكو (رويترز)
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قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، إن التهديدات البريطانية بفرض عقوبات على موسكو بشأن تسميم جاسوس روسى سابق لن تمر دون رد، وأكدت أن المزاعم الزائفة بتورط روسيا فى ذلك يعد استفزازا.

وأمهلت بريطانيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حتى منتصف الليل اليوم الثلاثاء، لتفسير كيفية استخدام غاز للأعصاب، طوره الاتحاد السوفيتى، فى الهجوم على العميل الروسى المزدوج السابق الذى نقل فى الماضى أسرارا للمخابرات البريطانية.

وتقول روسيا إنها ليس لها علاقة بالهجوم وإنها ستتجاهل الإنذار حتى تقدم لندن عينات من الغاز الذى استخدم فى الهجوم وتبدأ فى الالتزام بتعهداتها بناء على معاهدة الأسلحة الكيماوية التى تنص على إجراء تحقيقات مشتركة فى مثل هذه الحوادث.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان "إن أى تهديدات بفرض ’عقوبات’ على روسيا لن تمر دون رد. وينبغي على الجانب البريطاني أن يفهم ذلك".

 


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