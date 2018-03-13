الخارجية الروسية تستدعى السفير البريطانى على خلفية قضية الجاسوس

الخارجية الروسية تستدعى السفير البريطانى على خلفية قضية الجاسوسالثلاثاء، 13 مارس 2018 12:49 م
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
كتب محمد شعلان - أ ف ب
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت السفير البريطانى لديها وسط تصاعد حدة الخلاف الدبلوماسى بين البلدين على خلفية تسميم العميل الروسى المزدوج السابق سيرجى سكريبال، وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه تم استدعاء السفير لورى بريستاو، دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
وكان قد أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا بريئة ومستعدة للتعاون فى قضية تسميم العميل السابق، وقال لافروف إن روسيا طلبت عينة من المادة الكيميائية المستخدمة فى تسميم العميل السابق .
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