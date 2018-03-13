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الخارجية الأمريكية: واشنطن تطلب اجتماعا عاجلا بالأردن بعد هجمات بجنوب سوريا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:27 ص
الخارجية الأمريكية: واشنطن تطلب اجتماعا عاجلا بالأردن بعد هجمات بجنوب سوريا تيلرسون وزير الخارجية الأمريكى





أ ش أ
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قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة دعت إلى عقد اجتماع عاجل فى الأردن بسبب قلقها من تقارير أفادت بوقوع هجمات فى جنوب غرب سوريا داخل منطقة عدم التصعيد التى جرى التفاوض عليها العام الماضى.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء أمس الإثنين، عن المسؤول فى بيان قوله إنه إذا صحت هذه التقارير فإن هذا يمثل انتهاكا صريحا من قبل الحكومة السورية لوقف إطلاق النار فى جنوب غرب البلاد من شأنه أن يوسع نطاق الصراع.


وذكر البيان " نحث كل الأطراف فى منطقة عدم التصعيد بجنوب غرب البلاد إلى الامتناع عن القيام بأى تصرفات تعرض وقف إطلاق النار للخطر وتجعل التعاون فى المستقبل أكثر صعوبة".


وأضاف " دعونا إلى اجتماع عاجل فى الأردن لمراجعة الوضع فى جنوب غرب سوريا وضمان الحفاظ على منطقة عدم التصعيد التى ساعدت أمريكا فى التفاوض عليها".

 


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