video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الأمريكية: واشنطن ترجح وقوف موسكو خلف تسميم الجاسوس الروسى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:26 ص
الخارجية الأمريكية: واشنطن ترجح وقوف موسكو خلف تسميم الجاسوس الروسى تيلرسون وزير الخارجية الأمريكى





أ ف ب
إضافة تعليق

أعلن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون أمس الإثنين أن الولايات المتحدة متفقة مع حليفتها بريطانيا على أن روسيا تقف على الأرجح خلف تسميم جاسوس روسى مزدوج فى المملكة المتحدة، مشددا على وجوب محاسبة المسؤولين عن محاولة الاغتيال هذه.

وقال تيلرسون "لدينا ملء الثقة فى التحقيق البريطانى واستنتاجه بأن روسيا هى المسؤولة على الأرجح عن الهجوم الذى جرى بواسطة غاز الأعصاب فى سالزبورى الأسبوع الماضى".

وأضاف "نحن متفقون على أن المسؤولين - سواء الذين ارتكبوا الجريمة أو أولئك الذين أمروا بها - يجب أن يواجهوا العواقب الوخيمة المناسبة، إننا نتضامن مع حلفائنا فى المملكة المتحدة وسنواصل تنسيق ردودنا من كثب".

وأعرب البيت الأبيض أمس عن استيائه ازاء تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال فى المملكة المتحدة، مؤكدا تعاطفه مع لندن لكنه رفض التعليق على مسؤولية موسكو المحتملة فى هذه القضية.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية إن "استخدام غاز أعصاب قاتل ضد مواطنين بريطانيين على أرض بريطانية أمر مشين"، واصفة الهجوم بأنه "طائش وغير مسئول".

وردا على سؤال حول دور موسكو، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "نحن إلى جانب حليفتنا وندعمها بالكامل".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الإثنين إنه "من المرجح جدا" أن تكون روسيا مسؤولة عن تسميم الجاسوس السابق.

وأكدت أن غاز الأعصاب المستخدم هو مادة روسية الصنع من النوع العسكرى وأمهلت موسكو حتى مساء الثلاثاء لتقديم توضيحات.

إلا أن روسيا سرعان ما ردت بقوة منددة ب"الاستفزاز" و"المهزلة".

وفى الرابع من مارس، عثر على سيرجى سكريبال، (66 عاماً) وابنته يوليا البالغة من العمر 33 عاماً غائبين عن الوعى على مقعد فى بلدة سالزبورى الصغيرة فى انجلترا.

وما زالت حالتهما "حرجة لكن مستقرة"، فى العناية المركزة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن تعرب عن استيائها من تسمم الجاسوس الروسى فى بريطانيا

بريطانيا تستدعي سفير موسكو على خلفية تسميم الجاسوس الروسي فى انجلترا

صور.. بريطانيا تمهل موسكو حتى الثلاثاء للرد على تسمم الجاسوس الروسى

السفارة الروسية تتهم لندن بالتلاعب فى قضية تسمم العميل المزدوج

تيلرسون

أمريكا

بريطانيا

تسمم




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة