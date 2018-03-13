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الخارجية الأمريكية: ليس هناك حلول عسكرية سهلة فى سوريا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:12 م
الخارجية الأمريكية: ليس هناك حلول عسكرية سهلة فى سوريا وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون





واشنطن (أ ش أ)
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قال المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية ناثان تك إن مشروع القرار الجديد التى قدمته واشنطن بشأن سوريا سيركز على نقاط الضعف فى القرار الحالى، مشيرا إلى أن القرار رقم 2401 باء بالفشل؛ لأن روسيا وإيران والحكومة السورية استخدمت ثغرات بالقرار لشن هجمات على المعارضة السياسية.

وأضاف المتحدث - خلال مقابلة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن مشروع واشنطن سيركز على الغوطة الشرقية ودمشق، ولن يكون به ثغرات واستثناءات يمكن للنظام الروسى أن يستغلها فى مواصلة الحرب على المعارضة السياسية.

وشدد الدبلوماسى الأمريكى على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن سوريا، لافتًا إلى أن واشنطن لا تريد من روسيا وإيران أن تجعل من مجلس الأمن "أضحوكة" أمام العالم، مشيرًا إلى مباحثات دبلوماسية مكثفة فى أروقة نيويورك والأمم المتحدة حول كيفية تطبيق الضغط الدبلوماسى على روسيا من أجل الموافقة على هذا القرار وإنجاحه.

وأكد المتحدث أنه ليس هناك حلول عسكرية سهلة فى سوريا، موضحًا أن "القوة العسكرية الأمريكية ليست حل يمكن أن نستخدمه فى كل البلدان وأى استقرار فى سوريا يكون نتيجة لعملية سياسية ومصالحة وطنية".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "ندعم آليات الأمم المتحدة للتحقيق فى استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسئولين عن استخدامها ضد الشعب السورى، وسوف سنتخذ كافة الإجراءات لمنع استخدام هذه الأسلحة الممنوعة".

كانت الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف إطلاق النار فى دمشق والغوطة الشرقية، لمدة 30 يومًا، كما طلبت من الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، الإسراع بإعداد مقترحات لمراقبة تنفيذ وقف القتال وأى تحرك للمدنيين.

 


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