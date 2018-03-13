الحكومة الإسرائيلية تعلن التوصل إلى اتفاق ينهى أزمة الائتلاف

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أعلنت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء عن اتفاق بين مكوناتها على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بالتوصل إلى إنهاء الأزمة التى كانت تهدد بسقوطها والتوجه بالتالى إلى انتخابات مبكرة.

وقررت لجنة وزارية بالإجماع السماح لكل حزب شريك فى الائتلاف بالتصويت حسب ارادته، وفقا لما ذكرته وزارة العدل فى بيان، ومن المتوقع أن يوافق البرلمان الثلاثاء على مشروع القانون الخاص بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.