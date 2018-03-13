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الحبس عامين مع الشغل لخمس متهمين فى تزوير الأختام

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:13 م
الحبس عامين مع الشغل لخمس متهمين فى تزوير الأختام تزوير اختام رسمية - أرشيفية





كتبت أمنية الموجي
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، 5 متهمين بالحبس سنتين مع الشغل، لاتهامهم بالتزوير وتقليد أختام جهة رسمية، واستعمال محرر مزور. 
 
 
صدر الحكم من الدائرة 26 برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود وسكرتارية وائل عبد المقصود، وجورج ماهر.
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من بينهم إمرأة، "زينب. م"، و "محمد. م"، و"أسامة.أ"، و"مجدي . م" ، و"أنور.ع" اشتركوا بالاتفاق والمساعدة، في ارتكاب جرائم تزوير محررات رسمية، عبارة عن خطابات منسوب صدورها لعدة بنوك وأوراق خاصة ببعض العملاء للاستيلاء علي أموال المواطنين.
 
وأضافت التحقيقات أنهم قاموا باستغلال عمل أحدهم بالعمل في إحدي المؤسسات البنكية، لاستخدام الخاتم الخاص بالبنك وتزوير بعض أوراق وتوقيعات المواطنين، وتذييل محررات بتوقيعات مزورة منسوبة لموظفين بالبنك، وأوراق لصرف بعض العملاء. 
 
وأضافت أن بعضهم  قلدوا الخاتم الخاص بالبنك، واستولوا علي أموال المواطنين عن طريق أوراقا مزورة، وقرر النائب العام إحالتهم للمحاكمة الجنائية.
 
 

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