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الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:07 م
خالد صلاح
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الجيش اليمنى يُفشِل هجوما بحريا ‏للحوثيين ‏على مدينة الخوخة الساحلية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:02 م
الجيش اليمنى يُفشِل هجوما بحريا ‏للحوثيين ‏على مدينة الخوخة الساحلية قوات الجيش اليمنى





أ ش أ
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أعلن الجيش اليمنى، أن قواته أفشلت، اليوم الثلاثاء، هجوما بحريا ‏لمليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، استهدف ‏مدينة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة ‏غربى اليمن.‏

وقال مصدر عسكرى يمنى، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إن المليشيا الحوثية شنت ‏هجومها عبر ثلاثة زوارق صيد وأسفرت ‏مواجهات بين الجانبين عن مصرع جميع ‏عناصرها وتدمير قواربها.

 

 


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