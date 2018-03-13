الجيش اليمنى يُفشِل هجوما بحريا ‏للحوثيين ‏على مدينة الخوخة الساحلية

الجيش اليمنى يُفشِل هجوما بحريا للحوثيين على مدينة الخوخة الساحليةالثلاثاء، 13 مارس 2018 10:02 م
قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
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أعلن الجيش اليمنى، أن قواته أفشلت، اليوم الثلاثاء، هجوما بحريا لمليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، استهدف مدينة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة غربى اليمن.
وقال مصدر عسكرى يمنى، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إن المليشيا الحوثية شنت هجومها عبر ثلاثة زوارق صيد وأسفرت مواجهات بين الجانبين عن مصرع جميع عناصرها وتدمير قواربها.
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