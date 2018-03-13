الجيش اليمنى يُفشِل هجوما بحريا ‏للحوثيين ‏على مدينة الخوخة الساحلية







أ ش أ

أعلن الجيش اليمنى، أن قواته أفشلت، اليوم الثلاثاء، هجوما بحريا ‏لمليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، استهدف ‏مدينة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة ‏غربى اليمن.‏

وقال مصدر عسكرى يمنى، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إن المليشيا الحوثية شنت ‏هجومها عبر ثلاثة زوارق صيد وأسفرت ‏مواجهات بين الجانبين عن مصرع جميع ‏عناصرها وتدمير قواربها.