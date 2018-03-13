الجيش الكورى الجنوبى يوقع عقدا لشراء 90 صاروخ أرض - جو طويل المدى

الجيش الكورى الجنوبى يوقع عقدا لشراء 90 صاروخ أرض - جو طويل المدىالثلاثاء، 13 مارس 2018 11:47 ص
جيش كوريا الجنوبية
سول (أ ش أ)
إضافة تعليق
وقع الجيش الكورى الجنوبى عقدا لشراء 90 صاروخا إضافيا من طراز "تاوروس" أرض-جو طويل المدى.
وقال المتحدث باسم إدارة برنامج مشتريات الدفاع كانج هوان-سوك، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن الجيش وقع الشهر الماضى على عقد لشراء 90 صاروخا إضافيا من طراز "تاوروس" سيتم تركيبها على متن مقاتلات تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية.
وكان الجيش الكورى جنوبى قد وقع على عقد لشراء 170 صاروخا من طراز "تاوروس" عام 2013. وكان يسعى لشراء 90 صاروخا إضافيا منذ عام 2016.
يشار إلى أن صاروخ تاوروس الذى تصنعه شركة أوروبية لصناعات الدفاع يبلغ مداه أكثر من 500 كيلومتر وقادر على إصابة الهدف بصورة دقيقة.
إضافة تعليق
"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد
"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة