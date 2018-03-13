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الجيش الكورى الجنوبى يوقع عقدا لشراء 90 صاروخ أرض - جو طويل المدى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:47 ص
الجيش الكورى الجنوبى يوقع عقدا لشراء 90 صاروخ أرض - جو طويل المدى جيش كوريا الجنوبية





سول (أ ش أ)
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وقع الجيش الكورى الجنوبى عقدا لشراء 90 صاروخا إضافيا من طراز "تاوروس" أرض-جو طويل المدى.

وقال المتحدث باسم إدارة برنامج مشتريات الدفاع كانج هوان-سوك، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن الجيش وقع الشهر الماضى على عقد لشراء 90 صاروخا إضافيا من طراز "تاوروس" سيتم تركيبها على متن مقاتلات تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية.

وكان الجيش الكورى جنوبى قد وقع على عقد لشراء 170 صاروخا من طراز "تاوروس" عام 2013. وكان يسعى لشراء 90 صاروخا إضافيا منذ عام 2016.

يشار إلى أن صاروخ تاوروس الذى تصنعه شركة أوروبية لصناعات الدفاع يبلغ مداه أكثر من 500 كيلومتر وقادر على إصابة الهدف بصورة دقيقة.

 


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