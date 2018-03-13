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الجيش الروسى يتوعد بالرد حال وقوع ضربات صاروخية أمريكية فى سوريا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:15 ص
الجيش الروسى يتوعد بالرد حال وقوع ضربات صاروخية أمريكية فى سوريا الجيش الروسى فى سوريا- أرشيفية





رويترز
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قال الجيش الروسى، اليوم الثلاثاء،أنه سيرد فى حالة وقوع ضربات صاروخية أمريكية فى سوريا.

وفى سياق متصل قال الجيش التركى، اليوم الثلاثاء، إنه والفصائل المتحالفة معه من قوات المعارضة السورية طوقوا مدينة عفرين فى شمال سوريا فيما يمثل تقدما كبيرا للعملية التركية على المقاتلين الأكراد عبر حدود تركيا الجنوبية.

وأضاف الجيش فى بيان إنه سيطر أيضا على "أراض شديدة الأهمية" فى المنطقة، وقال متحدث باسم الحكومة التركية أمس الاثنين إن الجيش سيطر على أكثر من نصف المنطقة.


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