الجيش التركى يعلن محاصرة عفرين السورية

الجيش التركى يعلن محاصرة عفرين السوريةالثلاثاء، 13 مارس 2018 09:41 ص
عفرين - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
قال الجيش التركى، اليوم الثلاثاء، إنه والفصائل المتحالفة معه من قوات المعارضة السورية طوقوا مدينة عفرين فى شمال سوريا فيما يمثل تقدما كبيرا للعملية التركية على المقاتلين الأكراد عبر حدود تركيا الجنوبية.
وأضاف الجيش فى بيان إنه سيطر أيضا على "أراض شديدة الأهمية" فى المنطقة، وقال متحدث باسم الحكومة التركية أمس الاثنين إن الجيش سيطر على أكثر من نصف المنطقة.
وأعلن المرصد السورى أن تركيا ومعارضون سوريون يطوقون عفرين بالإضافة إلى بلدة قريبة و90 قرية.
من جانبه قال متحدث باسم الحكومة التركية أمس الاثنين، إن تركيا ستطهر قريبا بلدة عفرين السورية من المسلحين وإنها سيطرت بالفعل على أكثر من نصف المنطقة.
وقال المتحدث الرسمى بكر بوزداج للصحفيين "طهرنا 1102 كيلومتر مربع فى عفرين من الإرهابيين، سنصل قريبا إلى وسط البلدة ونطهره أيضا".
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة