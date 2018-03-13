الجيش التركى يعلن محاصرة عفرين السورية







رويترز

قال الجيش التركى، اليوم الثلاثاء، إنه والفصائل المتحالفة معه من قوات المعارضة السورية طوقوا مدينة عفرين فى شمال سوريا فيما يمثل تقدما كبيرا للعملية التركية على المقاتلين الأكراد عبر حدود تركيا الجنوبية.

وأضاف الجيش فى بيان إنه سيطر أيضا على "أراض شديدة الأهمية" فى المنطقة، وقال متحدث باسم الحكومة التركية أمس الاثنين إن الجيش سيطر على أكثر من نصف المنطقة.

وأعلن المرصد السورى أن تركيا ومعارضون سوريون يطوقون عفرين بالإضافة إلى بلدة قريبة و90 قرية.

من جانبه قال متحدث باسم الحكومة التركية أمس الاثنين، إن تركيا ستطهر قريبا بلدة عفرين السورية من المسلحين وإنها سيطرت بالفعل على أكثر من نصف المنطقة.