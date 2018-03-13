الجنايات تقضى بحبس جابر عصفور سنة وغرامة 10 آلاف وإيقاف التنفيذ 3 سنوات







كتبت أمنية الموجي

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، بحبس وزير الثقافة الأسبق، جابر عصفور، عاما مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف، وبراءة ثلاثة صحفيين، هم: نضال ممدوح، ومحمد حمدي أحمد، ومحمد إلباز من تهمة إهانة السلطة القضائية.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة محمد أبو صافي، وعضوية المستشارين منتصر أحمد كحك، وعمرو محمد فوزى، وحضور ممثل النيابة العامة عبد الحي البحراوي، وسكرتارية أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف.

ونسبت النيابة فى القضية رقم 9836 لسنة 2016، جنح قصر النيل، المقيدة برقم 7 لسنة 2016، للمتهمين الأربعة تهم إهانة وسب السلطة القضائية علنا، ووصف المتهم الأول لمرافعة النيابة العامة في إحدى القضايا بأنها "أشد تطرفا من داعش الإرهابي"، خلال كلمة ألقاها بمؤتمر الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير ونشرها المتهمان الثاني والثالث، تحت عنوان "خطاب النيابة العامة أكثر تطرفا من داعش".