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"الجنايات" تستكمل اليوم محاكمة 4 متهمين بقتل حارس شركة بترول فى الجيزة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:00 ص
"الجنايات" تستكمل اليوم محاكمة 4 متهمين بقتل حارس شركة بترول فى الجيزة محكمة جنايات الجيزة





كتب أحمد إسماعيل
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تواصل الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء، محاكمة 4 متهمين بقتل حارس بشركة بترول، فى القضية رقم 1364 جنايات الواحات البحرية التابعة لنيابات 6 أكتوبر.

 

وأمر المستشار مدحت مكى المحامى العام لنيابات 6 أكتوبر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل" راضى مبروك" 44 سنة، حارس إحدى شركات البترول بالواحات البحرية، لوجود خلافات سابقة بينهم للتسابق على حراسة أحد مواقع إحدى شركات البترول.

 

وترصد المتهمون للمجنى عليه بالطريق العام، وأعدوا أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وأطلقوا نحوه وابلا من الرصاص فسقط أرضا إثر إصابته بطلق نارى بالصدر، فانهالوا عليه بالأسلحة البيضاء، وأطلق المتهم الأول وابلا من الأعيرة النارية، لمنع المارة من مساعدته، فتوفى فى الحال بعد إصابته بعدة طعنات نافذة بأماكن متفرقة من جسده.

 

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد للمتهمين "على سنوسى عيد" هارب، و"خير الله سنوسى عيد" هارب، و"مرعى سنوسى عيد" هارب، و"عبد النبى عبد الونيس" صاحب كافيتريا.

 


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