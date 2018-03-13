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الجعفرى: تصريحات هايلى تحريض للمسلحين فى سوريا لاستخدام السلاح الكيميائى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:33 ص
الجعفرى: تصريحات هايلى تحريض للمسلحين فى سوريا لاستخدام السلاح الكيميائى مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى





أ ش أ
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أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى أن تصريحات المندوبة الأمريكية الدائمة لدى المنظمة الدولية نيكى هايلى، وتهديداتها الاستفزازية هى تحريض مباشر للإرهابيين لاستخدام السلاح الكيميائى.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الاثنين، عن الجعفرى - فى كلمة له أمام مجلس الأمن - قوله إن : "ذلك سيتم استعماله كذريعة للعدوان على سوريا بما ينتهك ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدًا أن الدول الداعمة للإرهاب فى سوريا دأبت على إطلاق حملات دعائية مضللة كلما تقدم الجيش السورى فى حربه على الإرهاب.


وأفاد الجعفرى بأن سلطات بلاده اتخذت إجراءات كثيرة لرفع المعاناة عن المدنيين فى الغوطة، بينها فتح ممرين إنسانيين لضمان الخروج الآمن لهم، مشيرًا إلى أن بعض الدول التى أغلقت سفاراتها فى دمشق تحصل على معلوماتها ممن تسميها مصادر مفتوحة وهى معلومات مضللة هدفها بث الفتنة فى مجلس الأمن المعنى بحفظ الأمن والسلم الدوليين.


ولفت الجعفرى إلى أن الحكومة السورية تقدمت بطلب للأمانة العامة للأمم المتحدة للتحقيق فى الأوضاع الإنسانية فى الرقة التى دمرها ما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة.


وأعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة عن أمله أن تقدم الأمانة العامة للأمم المتحدة وصفًا قانونيًا لوجود القوات الأمريكية على الأرض السورية واحتلالها أجزاء منها وكذلك لعدوان النظام التركى على سوريا.


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