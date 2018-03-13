التنمية المحلية توقع بروتوكول مع "مصر الخير" لدعم المدارس المجتمعية بمطروح







كتب سيد الخلفاوى

وقع اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، والدكتور على جمعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير، بروتوكول تعاون لدعم رواتب معلمى ومعلمات مدارس مصر الخير للتعليم المجتمعى بمحافظة مطروح، وذلك بحضور اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية.

ويدعم البروتوكول معلمى المدارس المجتمعية بمحافظة مطروح، التى تهتم بتعليم المتسربين من المدارس، ورفع رواتب معلمى تلك المدارس.