video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التنمية المحلية توقع بروتوكول مع "مصر الخير" لدعم المدارس المجتمعية بمطروح

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:39 ص
التنمية المحلية توقع بروتوكول مع "مصر الخير" لدعم المدارس المجتمعية بمطروح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح





كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

وقع اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، والدكتور على جمعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير، بروتوكول تعاون لدعم رواتب معلمى ومعلمات مدارس مصر الخير للتعليم المجتمعى بمحافظة مطروح، وذلك بحضور اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية.
 
 
ويدعم البروتوكول معلمى المدارس المجتمعية بمحافظة مطروح، التى تهتم بتعليم المتسربين من المدارس، ورفع رواتب معلمى تلك المدارس.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ مطروح يوقع غدا بروتوكول تعاون مع مؤسسة "مصر الخير"

مصر الخير

التنمية المحلية

مطروح

اخبار مطروح

مدارس




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة