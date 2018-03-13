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التعليم: نتعاون مع رواد الطاقة فى القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:19 م
التعليم: نتعاون مع رواد الطاقة فى القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى





كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عقد اجتماعا تنسيقيا مع كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة فى مجال الكهرباء والطاقة فى مصر، اليوم الثلاثاء، بحضور رؤساء مجالس إدارة شركات السويدى وElmaco وPetrokima وEgytrafo وfutek، ومدير عام شركة 3 brothers وقيادات شركتى ABB وEgymac

وبحسب المتحدث باسم وزارة التعليم، فإن الاجتماع يأتى لفتح آفاق جديدة للتعاون فيما يخص تأهيل المتخصصين اللازمين لمواكبة استثمارات الدولة فى مجال الكهرباء والطاقة، وذلك بحضور اللواء حسام نبيل رئيس قطاع مكتب الوزير، واللواء أكرم النشار مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، واللواء يسرى عبد الله مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والأستاذة حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفنى، والدكتور خالد الدستاوى رئيس قطاع مكتب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالطاقة المتجددة والكهرباء، وأحدث الأفكار الإبداعية فى المجال، وأبدت الشركات استعدادها للمشاركة فى منظومة التغيير، وبذل الجهد والموارد من أجل تطوير التعليم الفنى وفقا لاحدث احتياجات سوق العمل، لتأهيل الطلاب على المستوى العالمى، وتقديم نموذج عمل موحد مميز لقطاع الطاقة بمصر.

 

 


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