video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"التعليم" عن إصابة تلميذ بـ"موس" فى العمرانية: الواقعة تمت خارج المدرسة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:30 م
"التعليم" عن إصابة تلميذ بـ"موس" فى العمرانية: الواقعة تمت خارج المدرسة د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم





كتب – محمود طه حسين
إضافة تعليق

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بشأن إصابة الطالب خالد نادر أبو هريرة بموس فى وجهه من أحد زملائه بمدرسة مجمع السلام بإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة بتاريخ 11/3/2018، فقد تم تشكيل لجنة من إدارة العمرانية التعليمية برئاسة مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية.

 

وأشار خيرى، إلى أنه تبين من واقع البحث والتحقيقات التى تم إجراؤها بمعرفة عضو الشئون القانونية عضو اللجنة المكلفة بالتحقيق، كما أثبتت جميع التحقيقات والأوراق أن هذه الواقعة تمت بعد انتهاء اليوم الدراسى وخارج أسوار المدرسة، وقد نما إلى علم المدرسة بأن هناك طالب مصاب من طلابها من خلال إبلاغ أحد أولياء الأمور وعلى الفور قام المشرف الموجود بالمدرسة بإحضار الطالب لعمل الإسعافات الأولية له والذهاب به إلى مستشفى مجاورة وأفاد الطبيب شفاهة بأن الإصابة سطحية.

 

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه تم الاتصال بولى أمر الطالب المصاب لإبلاغه بما حدث وتم عمل محضر للاستماع لشهادة جميع الطلاب الذين أكدوا على هذه الأقوال، وكذلك المعلمين والمشرفين، مؤكدين جميعًا على صحة ما ورد.

 

وأكد خيرى، على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب المتسبب فى تلك الإصابة وتم تطبيق القرار الوزارى رقم (287) لسنة 2016، وتم فصل الطالب (أسبوعان)، وفقا للائحة الانضباط، وإحالة كافة الأوراق إلى الشئون القانونية بالإدارة وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات حيال هذه الواقعة، كما تم التواصل مع ولى أمر الطالب المصاب أكثر من مرة لكى يتم علاج الطالب بالتأمين الصحى التابع له وتحديد موعد لولى الأمر مع مدير الإدارة العامة للتأمين على الطلاب لصرف مستحقات الطالب للعلاج.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تخصص جديد للطاقة المتجددة بمدارس التعليم الفنى بمحافظة القليوبية

وزير التعليم يناقش مع الجانب اليابانى مستجدات موقف المدارس اليابانية

وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة معهد علوم البحار‎

التعليم

اصابة تلميذ بموس

اخبار مصر

مصر اليوم

اخر الاخبار




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة