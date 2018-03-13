"التعليم" عن إصابة تلميذ بـ"موس" فى العمرانية: الواقعة تمت خارج المدرسة

كتب – محمود طه حسين

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بشأن إصابة الطالب خالد نادر أبو هريرة بموس فى وجهه من أحد زملائه بمدرسة مجمع السلام بإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة بتاريخ 11/3/2018، فقد تم تشكيل لجنة من إدارة العمرانية التعليمية برئاسة مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية.

وأشار خيرى، إلى أنه تبين من واقع البحث والتحقيقات التى تم إجراؤها بمعرفة عضو الشئون القانونية عضو اللجنة المكلفة بالتحقيق، كما أثبتت جميع التحقيقات والأوراق أن هذه الواقعة تمت بعد انتهاء اليوم الدراسى وخارج أسوار المدرسة، وقد نما إلى علم المدرسة بأن هناك طالب مصاب من طلابها من خلال إبلاغ أحد أولياء الأمور وعلى الفور قام المشرف الموجود بالمدرسة بإحضار الطالب لعمل الإسعافات الأولية له والذهاب به إلى مستشفى مجاورة وأفاد الطبيب شفاهة بأن الإصابة سطحية.

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه تم الاتصال بولى أمر الطالب المصاب لإبلاغه بما حدث وتم عمل محضر للاستماع لشهادة جميع الطلاب الذين أكدوا على هذه الأقوال، وكذلك المعلمين والمشرفين، مؤكدين جميعًا على صحة ما ورد.

وأكد خيرى، على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب المتسبب فى تلك الإصابة وتم تطبيق القرار الوزارى رقم (287) لسنة 2016، وتم فصل الطالب (أسبوعان)، وفقا للائحة الانضباط، وإحالة كافة الأوراق إلى الشئون القانونية بالإدارة وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات حيال هذه الواقعة، كما تم التواصل مع ولى أمر الطالب المصاب أكثر من مرة لكى يتم علاج الطالب بالتأمين الصحى التابع له وتحديد موعد لولى الأمر مع مدير الإدارة العامة للتأمين على الطلاب لصرف مستحقات الطالب للعلاج.