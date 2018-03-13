"التعليم" تحدد اليوم أسعار طباعة كتب العام المقبل.. وتفتح المظاريف المالية







كتب محمود طه حسين

تحدد اليوم الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أسعار طباعة الكتب للعام الدراسى المقبل، حيث تفتح الوزارة المظاريف المالية لمناقصة طباعة كتب العام الدراسى المقبل.

وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة تحدد الأسعار فى المناقصة فى جلسة تعقد بديوان عام الوزارة وتشمل كل المطابع المتقدمة، مشيرة إلى أن هناك 77 مؤسسة استوفت الشروط الفنية لمناقصة طباعة كتب العام الدراسى المقبل.

وأشارت المصادر إلى أنه وفقا لقانون المناقصات والمزايدات سيتم اختيار أفقل الأسعار طبقا للعروض المتقدمة، مؤكدة أنها ستقل عن السنوات الماضية والتى وصلت قرابة 68 قرشا سعر الورقة.

الجدير بالذكر أن الوزارة تطبع قرابة 300 مليون نسخة ورقية.