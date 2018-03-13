video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"التعليم" تحدد اليوم أسعار طباعة كتب العام المقبل.. وتفتح المظاريف المالية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:00 ص
"التعليم" تحدد اليوم أسعار طباعة كتب العام المقبل.. وتفتح المظاريف المالية طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى





كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

تحدد اليوم الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أسعار طباعة الكتب للعام الدراسى المقبل، حيث تفتح الوزارة المظاريف المالية لمناقصة طباعة كتب العام الدراسى المقبل.
 
وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة تحدد الأسعار فى المناقصة فى جلسة تعقد بديوان عام الوزارة وتشمل كل المطابع المتقدمة، مشيرة إلى أن هناك 77 مؤسسة استوفت الشروط الفنية لمناقصة طباعة كتب العام الدراسى المقبل.
 
وأشارت المصادر إلى أنه وفقا لقانون المناقصات والمزايدات سيتم اختيار أفقل الأسعار طبقا للعروض المتقدمة، مؤكدة أنها ستقل عن السنوات الماضية والتى وصلت قرابة 68 قرشا سعر الورقة.
 
الجدير بالذكر أن الوزارة تطبع قرابة 300 مليون نسخة ورقية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر بـ"التعليم": الوزارة قررت إسناد توريد التغذية المدرسية بالأمر المباشر

التربية والتعليم

التعليم الفنى

طباعة الكتب

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة