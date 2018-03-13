التضامن تعقد اجتماعا لبدء عمليات التسكين للأسر المتضررة من المناطق الخطرة







كتب مدحت وهبة

عقدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعاً تنسيقياً لدراسة سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص سرعة تأثيث وفرش الوحدات السكنية التى ستستقبل المواطنين الذين سيتم نقلهم من المناطق شديدة الخطورة.

وقد حضر الاجتماع وزير الإنتاج الحربى اللواء محمد العصار، ومحافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد وممثلين عن وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات والجمعيات الأهلية.

وتم عرض البرامج الزمنية لتنفيذ وتسليم الوحدات السكنية بعدة مشروعات منها الأسمرات 3 ومشروع أهالينا ومشروع المحروسة والتي يتم تنفيذها بالشراكة بين وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة وصندوق تحيا مصر حيث تم الاتفاق على تأثيث الوحدات السكنية بكل الاحتياجات الأساسية من غرف النوم والاستقبال وغرف الطعام وكذلك الأجهزة الكهربائية "غسالة وثلاجة وبوتاجاز وسخان وتليفزيون".

وقد أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى على أن توجيهات الرئيس تضمنت تقديم كامل الدعم للأسر التى سيتم نقلها من المناطق الخطرة فى القاهرة وباقى المحافظات على أن يكون التأثيث بمواد عالية الجودة وعلى درجة عالية من الذوق والقدرة على التحمل.

وأضافت وزيرة التضامن أنه جارى التنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية لسرعة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بالشكل الذي يحقق أعلى معدلات الإنجاز وتسكين الاسر المنتقلة من المناطق شديدة الخطورة في أسرع وقت وأنه جاري دراسة إطلاق مسابقة دولية لمصممي الديكور للحصول على تصميم على المستوى من حيث الذوق الفني والجودة في التنفيذ وكذلك بأقل تكلفة ممكنة، كما أنه جارى مراجعة الجداول الزمنية لتسليم المشروعات ومواعيد بأن عمليات التأثيث والتسكين.

هذا وسيتم دراسة حالات الأسر المستحقة من خلال مراجعة قواعد البيانات بوزارة التضامن وسيتم دعوة مجموعة من الجهات التي يمكن أن تساهم في تنفيذ وتسهيل عملية التأثيث ومساعدة الاسر المستحقة للوحدات الجديدة ومنها بنك ناصر الاجتماعى وغرفة الصناعات الهندسية والصندوق الاجتماعى للتنمية.

وأضافت الوزيرة أن وزارة التضامن ستعقد اجتماعاً مصغراً مع الجمعيات الأهلية لدراسة وضع خطة لمساهمة الجمعيات الاهلية فى تأثيث وفرش هذه الوحدات وكذلك وضع استراتيجية إعلامية للتوعية ضرورة المساهمة فى تحسين جودة الحياة للأسر المستحقة.