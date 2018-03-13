video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه داخل مغسلة ملابس فى السيدة زينب

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:29 ص
التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه داخل مغسلة ملابس فى السيدة زينب جثة طفل - أرشيفية





كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

كلف المستشار أحمد الجرف، مدير نيابة السيدة زينب الجزئية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول واقعة مصرع طفل أثناء عمله فى مغسلة ملابس بمنطقة السيدة زينب. 

فيما أمرت نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار حاتم الخطيب، بتسليم الجثمان لذويه، وصرحت بالدفن عقب ورود تقرير مفتش الصحة. 

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع طفل داخل مغسلة ملابس بشارع التونسى، وعلى الفور تم انتقال رجال الشرطة لمحل الواقعة. 

وأسفرت التحريات عن صحة البلاغ، وتبين أنه أثناء وضع الطفل الغسيل بمعصرة الغسالة، التهمت يده اليمنى، وعندما حاول التخلص منها، سقطت رأسه على قطعة حديدية أدت إلى مصرعه فى الحال، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طفل داخل مغسلة ملابس فى السيدة زينب

أخبار مصر

أخبار الحوادث

النيابة العامة

أمن القاهرة

السيدة زينب




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة