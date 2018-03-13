التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه داخل مغسلة ملابس فى السيدة زينب







كتب أحمد إسماعيل

كلف المستشار أحمد الجرف، مدير نيابة السيدة زينب الجزئية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول واقعة مصرع طفل أثناء عمله فى مغسلة ملابس بمنطقة السيدة زينب.

فيما أمرت نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار حاتم الخطيب، بتسليم الجثمان لذويه، وصرحت بالدفن عقب ورود تقرير مفتش الصحة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع طفل داخل مغسلة ملابس بشارع التونسى، وعلى الفور تم انتقال رجال الشرطة لمحل الواقعة.

وأسفرت التحريات عن صحة البلاغ، وتبين أنه أثناء وضع الطفل الغسيل بمعصرة الغسالة، التهمت يده اليمنى، وعندما حاول التخلص منها، سقطت رأسه على قطعة حديدية أدت إلى مصرعه فى الحال، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.