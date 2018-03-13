التحرى عن نشاط 3 ساقطات وحبسهن وقواد بتهمة ممارسة الرذيلة فى الرحاب







كتب كريم صبحى

يواصل رجال مباحث القاهرة الجديدة التحرى عن نشاط 3 ساقطات بعد ضبطهن يمارسن الرذيلة مع ثرى عربى مقابل 10 آلاف جنيه فى الساعة؛ وأمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ممارسة الرذيلة.

اعترفت المتهمات أمام أحمد أشرف وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة، تقاضيهم 10 ألاف فى الساعة من ثرى عربى مقابل ممارسة الرزيلة معه داخل فيلته فى الرحاب، مشيرين إلى أن القواد هو من يتفق مع راغب المتعة مقابل حصوله على عمولة. وكانت مباحث الآداب بالقاهرة ألقت القبض على شبكة منافية للآداب تستقطب راغبى المتعة من الأثرياء العرب، حيث تم ضبط 3 فتيات فى خالة تلبس مع خليجى داخل فيلته بمدينة الرحاب.