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التحرى عن النشاط الإجرامى السابق لـ 5 منقبين عن الآثار بمصر القديمة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:00 ص
التحرى عن النشاط الإجرامى السابق لـ 5 منقبين عن الآثار بمصر القديمة آثار - أرشيفية





كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية رجال المباحث بسرعة التحريات عن النشاط الإجرامى لـ5 أشخاص، تخصصوا فى التنقيب عن الآثار.

 

كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار محمد الطنبارى، رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لـ5 أشخاص، تخصصوا فى التنقيب عن الآثار بمنطقة إسطبل عنتر، لبيان ارتكابهم وقائع مماثلة من عدمه، وأمرت النيابة بحجز المتهمين لحين ورود التحريات.

 

وكان قد ألقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، القبض على كلاً من "حسين ج م" 46 سنة، نجار، و"محمود م ج" 35 سنة، كهربائى، و"محمد ج ج" 38 سنة، سائق، و"محمد ع ع" 24 سنة، عامل، و"طارق ص ف" 47 سنة، عامل، والمطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى "تبديد" بإجمالى حبس سنتين، أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار ملك الأول بمنطقة إسطبل عنتر.

 

وباستهداف العقار تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال حفر داخل العقار، وعثر بداخله على حفره قطرها 1.5×2 متر بعمق 6 أمتار، وأدوات تنقيب عبارة عن 2 موتور شفط مياه، سلم خشب، كوريك حديدى، خرطوم مياه بطول 20 مترا، 3 مطرقة حديدية، 2 مسطرين، مسمار حديدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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