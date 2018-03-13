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البيت الأبيض: الرئيس ترامب يمدد حالة الطوارئ بشأن إيران لمدة عام آخر

الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:59 ص
البيت الأبيض: الرئيس ترامب يمدد حالة الطوارئ بشأن إيران لمدة عام آخر دونالد ترامب الرئيس الأمريكى





أ ش أ
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مدد حالة الطوارئ بشأن إيران لمدة عام آخر.

وقال - فى بيان له اليوم ، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء " إن العلاقة مع إيران لم تعد بعد، وإن عملية تنفيذ القرارات بشأن إيران فى 19 يناير 1981 ما زالت جارية".

وجاء فى بيان البيت الأبيض أنه فى 14 نوفمبر عام 1979 أصدر رئيس الولايات المتحدة القرار التنفيذى رقم 12170 لمواجهة التهديد غير الاعتيادى ضد الأمن القومى والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكى باعتبارها حالة طوارئ وطنية تجاه إيران.


وأكد أنه وفقا للقسم 202 (B) من قانون حالات الطوارئ مدد الرئيس حالة الطوارئ حول إيران وفقاً للأمر التنفيذى 12170 لعام آخر.

 

 


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إيران

حالة الطوارئ




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