البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات..و"إيجى إكس 30" يقترب من 17ألف نقطة







كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 16982 نقطة ويقترب من مستوى 17 ألف نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.44%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 1.36%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.59%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.89%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.92%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17%.