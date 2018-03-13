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الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:57 م
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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات..و"إيجى إكس 30" يقترب من 17ألف نقطة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:12 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات..و"إيجى إكس 30" يقترب من 17ألف نقطة البورصة المصرية - صورة أرشيفية





كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 16982 نقطة ويقترب من مستوى 17 ألف نقطة.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.44%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 1.36%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.59%.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.89%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.92%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17%.
 
 

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