البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "الحفر المصرية" بقيمة 40 مليون دولار







كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة الحفر المصرية، لعدد 181 ألف سهم بقيمة 40 مليون دولار، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى لعدد 23.5 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون جنيه.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، نحو 708 مليون جنيه بكمية تداول بلغت 382 ألف سهم لعدد 13 شركة.