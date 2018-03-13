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الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:53 م
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البنك الزراعى:"شهادة أمان" لكافة الموظفين.. وأصدرنا شهادات بـ12.6مليون جنيه

الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:01 م
البنك الزراعى:"شهادة أمان" لكافة الموظفين.. وأصدرنا شهادات بـ12.6مليون جنيه السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى





كتب – أحمد يعقوب
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قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك الزراعى أصدر 10.5 ألف شهادة "آمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى 12.6 مليون جنيه، منذ بدء طرح الشهادة، لافتًا إلى أن تشهد إقبالًا متزايدًا على مدار الأيام الماضية.
 
وأضاف السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى،  فى مداخلة هاتفية مع برنامج "بنكنوت"، أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، الذى يذاع عبر إذاعة "نغم إف إم"، أن شهادة "أمان المصريين" والتى يصدرها البنك الزراعى المصرى إلى جانب بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة"، تصدر لجميع المصريين بشرائحهم المختلفة، وتشمل الموظفين تحت المظلة التأمينية بالجهات والشركات الخاصة والعامة، وغير المؤمن عليهم أيضًا، أى لكافة الموظفين، مؤكدًا أن مصرفه سيسعى خلال الأيام القادمة إلى التسويق لها فى أماكن تجمعات الفلاحين بالجمعيات الزراعية وغيرها على مستوى الجمهورية.
 
أحمد يعقوب وسناء عبد الوهاب
أحمد يعقوب وسناء عبد الوهاب
 
ويُعد برنامج "بنكنوت"، عبر إذاعة "نغم إف إم"، أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، ويقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، وسناء عبد الوهاب الصحفية بـ"المصرى اليوم"، والإذاعية نيرة شريف، ويتم إذاعة البرنامج من الساعة 4 حتى 5 مساء كل يوم ثلاثاء.

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السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى

شهادة أمان

شهادة أمان المصريين




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