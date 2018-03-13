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الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:48 م
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البنتاجون يؤيد الحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران

الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:24 م
البنتاجون يؤيد الحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى





أ ف ب
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أعلن مسؤول كبير فى البنتاجون الثلاثاء أن الاتفاق حول النووى الإيرانى يبقى لصالح الولايات المتحدة، فى حين يصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هذا الاتفاق ب"الفظيع".

وقال قائد القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط الجنرال جوزف فوتيل أمام لجنة فى مجلس الشيوخ "نعم أنا أتشارك فى الرأي" مع وزير الدفاع جيم ماتيس، وقائد أركان الجيش الجنرال جو دانفورد، اللذين يعتبران أن الحفاظ على هذا الاتفاق يبقى لصالح الولايات المتحدة.

وتابع الجنرال فوتيل "من وجهة نظرى، يسوى هذا الاتفاق أحد أبرز التهديدات التى نواجهها من قبل إيران".

وقال ايضا "فى حال ألغى الاتفاق، علينا أن نجد طريقة أخرى للتعامل مع برنامج التسلح النووي" لإيران، قبل أن يضيف "لذا، نعم اشاركهم الرأى".

وكان الرئيس الأمريكى أورد موقف وزير الخارجية ريكس تيلرسون المؤيد للحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران، من ضمن نقاط الخلاف معه الأمر الذى دفعه لاقالته.

ويعتبر رئيس وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو، الذى اختاره ترامب ليخلف تيلرسون فى وزارة الخارجية، من "الصقور".

 

 


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