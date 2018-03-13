البابا تواضروس يلتقى الأنبا أنجيلوس أسقف أمريكا اليوم لبحث عودته لمصر







سارة علام

يلتقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا أنجيلوس النائب الباباوى بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم بالكاتدرائية، وذلك بعدما تقدم كهنة شبرا الشمالية بطلب لعودته أسقفًا عليهم بعدما نقله البابا تواضروس للولايات المتحدة الأمريكية منذ شهور.

من جانبه أكد الأنبا انجيلوس النائب الباباوى بأمريكا صحة الأخبار المتداولة حول مطالب الكهنة بعودته مؤكدًا أن الكهنة تقدموا بطلب للبابا تواضروس رسميًا يطلبون فيه عودته اسقفا للإيبراشية، لافتًا إلى أن لقائه اليوم مع البابا لبحث هذا الأمر.

وكان البابا تواضروس قد أسند إيبراشية شبرا الشمالية للأنبا مكارس اسقف شبرا الجنوبية، بعدما ابتعث الأنبا أنجيلوس للولايات المتحدة الأمريكية نائبًا باباويًا هناك.