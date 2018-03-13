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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:45 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية





رام الله (أ ش أ)
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الثلاثاء، 7 فلسطينيين،عقب تنفيذها لحملة مداهمات واعتقالات طالت عدة مناطق فى الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وداهمت عدة منازل واعتقلت شابين.

وتخلل الاقتحام مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحى والمعدنى وقنابل الغاز مما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحى بالفخذ.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس واعتقلت شيخا (57 عاما) بعد مداهمة منزله وهو أسير محرر،فيما اندلعت مواجهات عنيفة خلال إغلاق الاحتلال لمنزل أسير بالأسمنت فى بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة على خلفية اتهامه بالمشاركة فى قتل مستوطن.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين على خلفية اتهامهما بقتل مستوطن فى مدينة كفر قاسم، حيث سلمت إخطارا حينها بهدم المنزل ولكن العائلة لجأت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية على اعتبار أن المنزل ليس مملوكا للأسير وعائلته والتى استبدلت القرار بقرار إغلاق غرفتين بالمنزل بالأسمنت.

وفى بلدة بيت كاحل شمال الخليل جنوب الضفة، اعتقلت قوة عسكرية من جيش الاحتلال شابين بعد اقتحام منزليهما.

 


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