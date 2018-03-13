الاحتلال الإسرائيلى يحتجز طاقما تابعا لتليفزيون فلسطين على حاجز قرب نابلس

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز طاقما تابعا لتليفزيون فلسطين على حاجز قرب نابلسالثلاثاء، 13 مارس 2018 04:17 م
قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، طاقمًا تابعًا لتليفزيون فلسطين فى مدينة جنين مكونًا من مصور ومراسل، عند حاجز عسكرى قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وذكرت مصادر صحفية أن جنود الاحتلال احتجزوا الطاقم عند حاجز طيار قرب مستوطنة واقعة شمال غرب المدينة، وذلك أثناء قيامهما بالتصوير.
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