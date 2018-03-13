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الاتحاد الأوروبى يعيد 16 ألف مهاجر من مخيمات ليبيا إلى بلادهم

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:41 م
الاتحاد الأوروبى يعيد 16 ألف مهاجر من مخيمات ليبيا إلى بلادهم فيديريكا موجيرينى





أ ف ب
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أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى الثلاثاء إعادة أكثر من 16 ألف مهاجر أفريقى من ليبيا إلى بلادهم، فى إطار خطة طوارئ.

وفى ديسمبر أعلن مسؤولون أوروبيون وأفارقة عن خطة تسريع لعمليات الترحيل "الطوعية" بعد لقطات تلفزيونية عن قيام مهربين وشبكات إجرامية ببيع المهاجرين عبيداً فى ليبيا.

وتكشفت أوضاع مخيمات احتجاز اللاجئين فى ليبيا بعد تقارير عن حالات اغتصاب وتعذيب وضرب فى المخيمات الخاضعة لسلطة حكومة رئيس الوزراء فايز السراج المدعومة من الامم المتحدة.

وقالت موجيرينى أمام البرلمان الأوروبى فى ستراسبورج "فى اول شهرين من هذا العام، يناير وفبراير، تمكنا من انقاذ وتحرير اكثر من 16 الف شخص من المخيمات فى ليبيا".

وفى عام 2017 بأكمله تمت اعادة 16 الف شخص الى اوطانهم من المخيمات، واكدت موجيرينى انه لم يعد فى تلك المخيمات سوى نحو 4 الى 5 الاف شخص.

وأضافت "اعتقد ان بامكاننا افراغ المخيمات كليا خلال شهرين حدا أقصى".

وباتت ليبيا منذ ان غرقت فى الفوضى وانعدام الامن اثر الاطاحة بنظام معمر القذافى فى 2011، ممرا لمئات آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء الافريقية الساعين للوصول الى ايطاليا التى لا تبعد سواحلها سوى 300 كلم من غرب ليبيا.


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