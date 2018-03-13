الاتحاد الأوروبى يرفع البحرين من القائمة السوداء للملاذات الضريبية

الاتحاد الأوروبى يرفع البحرين من القائمة السوداء للملاذات الضريبيةالثلاثاء، 13 مارس 2018 02:06 م
الاتحاد الأوروبى - أرشيفيه
رويترز
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ذكرت وثيقة للاتحاد الأوروبى أن وزراء مالية الاتحاد قرروا خلال اجتماعهم الشهرى، اليوم الثلاثاء، رفع اسم البحرين وجزر مارشال وسانت لوتشيا من القائمة السوداء للملاذات الضريبية الأوروبية.
يأتى ذلك تأكيدا لما أوردته رويترز من قبل، وأضاف الوزراء جزر البهاما والجزر العذراء الأمريكية وسانت كيتس ونيفيس للقائمة.
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