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الاتحاد الأوروبى يرصد 50 مليون يورو لدعم ليبيا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:19 ص
الاتحاد الأوروبى يرصد 50 مليون يورو لدعم ليبيا الأوضاع فى ليبيا





أ ش أ
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أعلن الاتحاد الأوروبى زيادة دعمه البلديات الليبية، لتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية والاجتماعية للمهاجرين والليبيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية

وقالت المفوضية الأوروبية فى بروكسل فى بيان لها مساء الإثنين :" إنها تبنت برنامجًا جديدًا بقيمة 50 مليون يورو، لتحسين الظروف المعيشية فى البلديات الليبية الرئيسية، فى إطار صندوق الطوارئ لأفريقيا التابع للاتحاد الأوروبى".

وسيستفيد من الإجراءات الجديدة المهاجرون واللاجئون والأشخاص النازحون داخليًّا، والعائدون والمجتمعات المضيفة على حد سواء.

ويعزز البرنامج الجديد، الذى صاغته المفوضية الأوروبية وإيطاليا، الوصول إلى الخدمات الأساسية والاجتماعية للأشخاص الضعفاء ودعم الحكم المحلى، لا سيما فى البلديات الليبية الأكثر تضررًا من تدفقات الهجرة.

وأكد مفوض سياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان أن «البرنامج الجديد يوضح استمرار التزام الاتحاد الأوروبى بمساعدة ليبيا فى الاستجابة للاحتياجات الملحة، لأكثر الناس ضعفًا ولتعزيز الحكم المحلى فى جميع أنحاء البلاد».

وقال فى بيان: «ملتزمون بدعم نوع التغييرات فى ليبيا التى يمكن أن تساعد فى تحقيق الاستقرار فى البلاد، التى تعد أولوية رئيسية لمعالجة قضية الهجرة والعديد من التحديات الأخرى فى البلاد».


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